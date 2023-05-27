مشهد مخيف لفتاة تقتحم متجر خضروات بسيارتها (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو التقطه كاميرا مراقبة، وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي واقعة غريبة لاقتحام محل خضروات وفاكهة.

فتاة تقتحم متجرا بسيارتها:

ويظهر الفيديو وجود بعض مرتادي المتجر أثناء عملية الشراء، حيث تفاجأوا باقتحام سيارة داخل المتجر، والتي تبين أن فتاة تقوم بقيادتها.

وبحسب الفيديو يظهر أحد الزبائن وقد انتهى من عملية شراء، ,اثناء خروجه اقتحمت الفتاة المتجر، حيث يبدو أنها لم تستطع السيطرة على سيارتها.

اقتحام آخر لفتاة:

وفي وقت سابق فقدت فتاة السيطرة على مركبتها، حيث اقتحمت، ممشى رياضياً في الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

ووثق مقطع فديو متداول لحظة اقتحام مركبة حمراء اللون للممشى أثناء وجود عدد من ممارسي رياضة المشي في الممشى.

وعلق البعض على المقطع بأن الفتاة دهست شخصين أثناء قيادتهما للدراجة الهوائية في الممشى بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها.

وفي الغالب تقع مثل هذه الحوادث بسبب السرعة في القيادة، أو عدم تمكن الأشخاص من مهارة القيادة، ما يتسبب في مثل هذه الكوارث أو بسبب الانشغال بالهواتف المحمولة.

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