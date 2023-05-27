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“الفم والعرق والبول”.. 6 أطعمة تؤثر على رائحة الجسم
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“الفم والعرق والبول”.. 6 أطعمة تؤثر على رائحة الجسم

“الفم والعرق والبول”.. 6 أطعمة تؤثر على رائحة الجسم

“الفم والعرق والبول”.. 6 أطعمة تؤثر على رائحة الجسم
١١:٤٦:٢٨ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يشعر الإنسان في بعض الأحيان بروائح كريهة صادرة من  الجسم خاصة فيما يتعلق برائحة الفم أو العرق أو البول، حيث توجد هناك عدة أسباب أهمها عدم الاهتمام بنظافة الجسم.

أطعمة تتسبب في رائحة كريهة بالجسم:

هناك عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور رائحة كريهة من الجسم، مثل: الإصابة ببعض الأمراض، وكذلك تناول أنواع من الأطعمة منها:

1-الثوم والبصل: بالرغم من فوائده العديدة ولكن يُعد الثوم من أبرز أطعمة تؤثر على رائحة الجسم، لما يحتويه على مركبات الكبريت والتي تُسبب الرائحة الكريهة، ونفس الأمر في البصل.

2- السمك: تحمل الأسماك رائحة نفاذة ومميزة وتسبب تغيرًا في رائحة الجسم عند تناولها، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب وراثي يدعى “متلازمة رائحة السمك”.

3- الخضروات التي تحتوي على البراعم: الملفوف بأنواعه والبروكلي والقرنبيط وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على براعم يُمكن أن تؤثر على رائحة الجسم كونها غنية بكميات كبيرة من الكبريت.

4- اللحوم: أثبتت إحدى الدراسات أن هناك تأثيرا للحوم الحمراء على رائحة الجسم وخاصةً اللحم البقري.

5-  نبات الهليون: لا يؤدي الهليون بتغيير رائحة الجسم بقدر ما يؤثر على رائحة البول، ويعود ذلك لاحتوائه على مركبات كبريتية تزداد عندما تتفكك بعض المواد الموجودة بداخله.

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الكلمات الدلالية:
أطعمة الثوم والبصل السمك العرق والبول رائحة الجسم رائحة الفم

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