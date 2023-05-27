تشمل 16 محافظة.. توقعات بأمطار غزيرة على المدينة وجازان وعسير حتى الـ 10 مساءً

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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

أمطار على المدينة:

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا ووادي الفرع والعيص وخيبر، تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً .

أمطار بعسير وجازان:

أيضا أصدر المركز الوطني للأرصاد ، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.

كما أصدر تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .

وبيّن المركز الوطني أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

مرتفعات مكة وتبوك:

وقبل ساعات توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك ، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.

فيما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة وتكون على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة.

وتصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون الأمطار الرعدية على الجزء الشمالي والجنوبي ومن نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الأوسط.

وأما حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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