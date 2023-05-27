عاجل.. بعد العثور على جثمان “مبارك الرشيدي”.. الداخلية الكويتية تتوعد هؤلاء

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنوا من فك رموز اختفاء المفقود مبارك الرشيدي والعثور على جثته في منطقة السالمي.

جثمان مبارك الرشيدي:

وجاء ذلك بعد مجهود متواصل ومتفاني من قبل رجال وزارة الداخلية، مؤكدةً انه جاري عمل اللازم وإحالة التحريات والمعلومات الى الجهات المختصة.

ونقلت القبس الكويتية عن الوزارة في بيان لها ، بأنها ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، أكد قائلا: ” لا تألو جهداً في المحافظة على الأمن والأمان وكشف كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة البلاد والعباد، وما ذلك إلا الواجب الذي جُبِلَ عليه منتسبو وزارة الداخلية لحفظ الأمن ورد الحقوق لأصحابها”.

المفقود الكويتي مبارك الرشيدي:

ويوم الخميس الماضي ذكرت وسائل إعلام كويتية ، أنه تم العثور على جثمان الشاب “مبارك الرشيدي” في كونتينر بمنطقة السالمي ملفوفاً بسجادة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “النهار” الكويتية، أعلن شقيق المفقود الكويتي مبارك علي الرشيدي الذي اختفى قبل نحو 3 أشهر، أنه تلقى اتصالا من الجهات المعنية أبلغوه فيه بالعثور على جثمان شقيقه مبارك .

وكانت النيابة أصدرت قرارا بحبس شخص للاشتباه في تورطه بخطف المجنى وإخفائه قبل أن يتم العثور على جثته.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة خطف “مبارك الرشيدي”، فأنكر ذلك خلال التحقيقات معه.

وقد جرى عرضه أمام قاضي التجديد الذي رفض إخلاء سبيله وتم التجديد له بالحبس.

اقرأ أيضا:

جثمانه ملفوفًا بسجادة.. العثور على المفقود الكويتي “مبارك الرشيدي”