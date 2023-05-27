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احذر تناول الطفل هذه الأطعمة في عامه الأول
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احذر تناول الطفل هذه الأطعمة في عامه الأول

احذر تناول الطفل هذه الأطعمة في عامه الأول

احذر تناول الطفل هذه الأطعمة في عامه الأول
١٠:٤٧:٠٥ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تحتاج عملية إطعام الرضع في سن مبكرة عناية وحذر من الأم والأب، فالغذاء المتاح لهم محدود.

إطعام الطفل في سن مبكر:

وتتسبب عملية التجاوز بإطعامهم مأكولات ممنوعة في تسمم الطفل وما ينتج عن ذلك من مصير خطير لهم في سن مبكرة.

ومن المهم أن يعرف الأب والأم ما يمنع عن رضيعهما من طعام قبل أن يكمل سنة كاملة من عمره.

ويحتاج بعض الأطفال إلى تناول الغذاء غير حليب الأم بعد إتمامهم 6 أشهر وقبل بلوغ السنة، فيما تسمى بالأغذية التكميلية، لكن يحذر تناولهم عددا من الأطعمة.

ويمنع عن الرضع قبل إتمامهم السنة من عمرهم الأطعمة التالية، بحسب هيئة الغذاء والدواء في المملكة:

أطعمة ممنوعة:

1-الفواكه المعلبة أو المجمدة المضاف إليها كثير من السكر.

2- الأطعمة التي قد تسبب للرضيع اختناق، مثل حبات العنب والتفاح والجزر غير المطبوخ والمكسرات والفشار.

3- الخضار المعلب أو المجمد المضاف إليه كثير من الملح.

4- الأطعمة غير المطبوخة جيدًا.

5- الملح والسكر والمحليات الصناعية، ويشمل ذلك كل طعام أو شراب مصنع يحتوي على هذين العنصرين، مثل الآيس كريم والشوكولاتة والمشروبات المحلاة، وكذلك الطعام الموضوع فيه مرق الدجاج.

6- العسل

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أطعمة ممنوعة الدواء والغذاء الطفل العام الأول العسل المشروبات المحلاة الملح والسكر

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