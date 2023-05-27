عبر تلسكوب “جيمس ويب”.. اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

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تمكن علماء فلك بواسطة تلسكوب “جيمس ويب”، من اكتشاف مجرة ضخمة تبعد حوالى 25 مليون سنة ضوئية.

اكتشاف مجرة:

بحسب ما ذكره موقع ” سكاي نيوز عربية”، يقول الباحثون: إن المجرة المعروفة باسم GS-9209 تشكلت بعد نحو 600 إلى 800 مليون سنة من الانفجار العظيم، وهي الأقدم من نوعها التي تم اكتشافها حتى الآن.

ونقلت عن الباحث الدكتور آدم كارنال، من كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة إدنبرة، قوله : ” لقد أظهر تلسكوب جيمس ويب الفضائي بالفعل أن المجرات كانت تتشكل بشكل أكبر وفي وقت أبكر مما كنا نتوقعه خلال المليار سنة الأولى من التاريخ”.

3 مجرات حلزونية من “الكون المبكر”

وقبل شهور رصد تلسكوب جيمس ويب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورا لأبعد 3 مجرات يرصدها البشر، تشكلت قبل نحو 10 مليارات عام.

وأظهرت صور التلسكوب فائق التطور، 3 مجرات حلزونية، قال علماء فلك، إنها تكونت في ما يعرف باسم “مرحلة الكون المبكر”، وتحديدا فيما يعرف بـ”الظهر الكوني”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن هذه المجرات هي أبعد مجرات تراها العين البشرية حتى الآن، كذلك تمكن تلسكوب جيمس ويب من رصد صور تفصيلية لأجرام سماوية تنتمي إلى فترة الكون المبكر.

وفي الفترة الواقعة بين 8 إلى 10 مليارات سنة، كانت هذه المجرات بنصف حجم كتلتها النجمية الحالية، مما يجعل هذه المجموعة أبعد ما التقطته العين البشرية.

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