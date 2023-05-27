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كشفتها الكاميرات.. امرأة تصدم سيارة وردة فعل غير متوقعة
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كشفتها الكاميرات.. امرأة تصدم سيارة وردة فعل غير متوقعة

كشفتها الكاميرات.. امرأة تصدم سيارة وردة فعل غير متوقعة

كشفتها الكاميرات.. امرأة تصدم سيارة وردة فعل غير متوقعة
١٠:٢٢:٥٠ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مشهدا لامرأة والذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة بأحد شوارع المملكة.

امرأة تصدم سيارة:

ويظهر الفيديو امرأة قامت بصدم سيارة متوقفة على جانب الطريق، وما فعلته بالسيارة التي تعرضت يوثق ردة فعل غير متوقعة.

كما تظهر الكاميرات المرأة، وهي تقود سيارتها إلى الخلف، فاصطدمت بسيارة متوقفة خلفها.

ويظهر الفيديو أيضا إيقاف المرأة لسيارتها ، حيث نزلت لفحص السيارة التي صدمتها.

لكنها عادت مرة أخرى إلى سيارتها ، وأخذت منديل ورقي وذهبت ومسحت به مكان الاصطدام بالسيارة الأخرى ، وذهبت من مكان الحادث مسرعة.

وفي وقت سابق قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظـة خليص على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل من العاصمة المقدسة.

وأسفر الحادث عن سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها، وتعرضوا لإصابات خفيفة.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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