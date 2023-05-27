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طفل يمشي نائمًا ويغادر منزله فجرًا.. وهذا ما حدث (فيديو متداول)

طفل يمشي نائمًا ويغادر منزله فجرًا.. وهذا ما حدث (فيديو متداول)

طفل يمشي نائمًا ويغادر منزله فجرًا.. وهذا ما حدث (فيديو متداول)
٠٩:٤٩:٢٤ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، والذي يظهر خطوات طفل يمشي ليلا.

طفل يمشي نائما:

وبحسب ما تم تداوله فقد مشي الطفل وهو نائم الساعة 3 ونصف فجرًا بسبب معاناته من أحد الأمراض.

وانتشر الفيديو بعد أن نشرته إحدى قريبات الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر لحظة خروج الطفل من منزل أسرته.

وقد حاول الطفل في البداية الاصطدام بسيارة متوقفة لكنه تفاداها ثم أكمل سيره بخطوات ثابتة في الشارع.

وعلقت الفتاة ناشرة الفيديو على الواقعة بالقول :”ولد أختي أوقات يمشي وهو نائم وهذا اليوم طلع الشارع الساعة 3 ونصف الفجر، مشيرة إلى أنه مريض”.

السير أثناء النوم:

ويسمى السير أثناء النوم، باسم السير النومي، ويتضمن الاستيقاظ والمشي أثناء النوم.

ويحدث بشكل أكثر شيوعًا عند الأطفال منه عند البالغين، وعادة ما يتم التخلص من السير أثناء النوم قبل سنوات المراهقة.

ولا تشير الحوادث المتفرقة من السير أثناء النوم في الغالب إلى أي مشكلات خطيرة أو تتطلب علاجًا.

ومع ذلك، فقد يشير تكرار السير أثناء النوم إلى الإصابة بأحد اضطرابات النوم الأساسية.

كما تكون هناك فرصة أكبر للخلط بين السير أثناء النوم لدى البالغين مع اضطرابات النوم إلى جانب الحالات الطبية الأخرى أو وجوده معها بالتزامن.

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