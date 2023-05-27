تحرك واسع بعاصمة خليجية.. سيارة تصدم 15 شخصًا وهروب قائدها

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن سيارة دهست نحو 15 شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي وهروب قائد المركبة.

دهس أشخاص في الكويت:

وبحسب ما نقلته “النهار” الكويتية عن بيان الوزارة، فإنه أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية من غير تصريح على الطرق الرئيسية

وأوضحت أنه جار تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل الى المتسبب بالحادث وضبطه، حيث سُجلت قضيه دهس وهروب بالواقعة

وأهابت الداخلية بالجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسية والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة.

يذكر أنه كانت هناك حوادث سابقة مماثلة وتم التنبيه على ضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة والذي يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم.

وعقب إصدار بيان الداخلية أعلنت الوزارة أن الشخص المتسبب في واقعة الدهس بشارع الخليج قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية، مضيفة أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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