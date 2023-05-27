اليوم.. بدء تنفيذ أولى التجارب العلمية حول الفضاء والتي ينفذها 9 آلاف طالب

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تبدأ اليوم السبت أولى التجارب العلمية حول الفضاء، والتي ينفذها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض،

وذلك بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريانه البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

تجارب عملية مع رائدي الفضاء البرناوي والقرني

وينفّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً بتنفيذ تجربة “انتشار الألوان السائلة” لطلاب الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية ،

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وتجربة “الطائرات الورقية الفضائية” لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة يوم غد الأحد 28 مايو، وكذلك تجربة “أنماط انتقال الحرارة”،

لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والتي سيتم إجراؤها الاثنين 29 مايو.

التجارب داخل مراكز علمية ومدارس مجهزة

ويتم تنفيذ التجارب الثلاث داخل مراكز علمية، ومدارس مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛

وذلك لضمان جودة الصوت والصورة، حيث سيتاح للطلبة مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية،

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إلى جانب طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.

وتمتلك محطة الفضاء الدولية برنامج اتصال لاسلكياً خاصاً بها، “ARISS” يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛

وذلك لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة بإجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.