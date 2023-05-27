منها الرياض ومكة والمدينة.. تحذيرات من أمطار غزيرة اليوم على 11 منطقة

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حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني اليوم السبت، من فرصة هطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة، من الرياض ومكة والمدينة.

تحذير من طقس الـ 24 ساعة القادمة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم وحتى صباح الأحد سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد.

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان ونجران وشمال المدينة.

وتوقع أن تمتد الحالة على مرتفعات مكة وجنوب غرب منطقة الرياض وشمال غرب منطقة حائل تمتد إلى عمان واليمن تسبق برياح نشطة مغبرة.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

البعد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

وحذرت من عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة،

والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على 11 منطقة

في الوقت نفسه، حذر المركز الوطني للأرصاد، من فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

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