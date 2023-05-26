عاجل.. وظائف بوزارة الداخلية لحملة الدبلوم فأعلى

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وصحية، منها أكثر من 80 وظيفة لا تشترط خبرة.

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم فأعلى في الإدارة العامة لصحة السجون بعدة مناطق بالمملكة – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

– الماجستير فما فوق.

مجالات العمل:

– وظائف إدارية.

– وظائف قانونية.

– وظائف صحية.

– وظائف تمريض.

– وظائف طب الأسنان.

– وظائف أخرى متعددة

* أماكن العمل:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– مكة المكرمة

– القصيم.

– الدمام

– رفحاء

– تبوك

– بيشة

– الجوف

– الأحساء

– أبها

– حائل

– حفر الباطن

– نجران

– القريات

– عرعر

– الطائف

– جازان

– وأخرى …

* المسميات الوظيفية (أكثر من 90 وظيفة):

– أخصائي قانوني.

– أخصائي عقود ومنافسات.

– أخصائي موارد بشرية.

– طبيب عام.

– طبيب نائب أسرة.

– طبيب نائب جلدية.

– طيب نائب عيون.

– طبيب نائب نفسية.

– طيب نائب أنف وأذن وحنجرة.

– أخصائي تمريض.

– فني تمريض.

– فني مساعد طبيب أسنان.

– وأخرى …

* مواعيد التقديم (متاح الآن):

– بداية التقديم: الخميس بتاريخ 1444/11/05هـ الموافق 2023/05/25م.

– نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف وزارة الداخلية عبر في الرابط التالي:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )