السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من الموارد البشرية بخصوص احتساب المواطن في نسبة التوطين
كيف تحمي أبناءك من الشبو؟.. تعرف على أضراره
السبت 7 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
عاجل.. وظائف بوزارة الداخلية لحملة الدبلوم فأعلى
تنبيه مهم من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين
تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تسجيل التابع في التأمينات الاجتماعية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. وظائف بوزارة الداخلية لحملة الدبلوم فأعلى

عاجل.. وظائف بوزارة الداخلية لحملة الدبلوم فأعلى

عاجل.. وظائف بوزارة الداخلية لحملة الدبلوم فأعلى
٠٢:١١:٤٢ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وصحية، منها أكثر من 80 وظيفة لا تشترط خبرة.

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم فأعلى في الإدارة العامة لصحة السجون بعدة مناطق بالمملكة – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

– الماجستير فما فوق.

مجالات العمل:

– وظائف إدارية.

– وظائف قانونية.

– وظائف صحية.

– وظائف تمريض.

– وظائف طب الأسنان.

– وظائف أخرى متعددة

* أماكن العمل:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– مكة المكرمة

– القصيم.

– الدمام

– رفحاء

– تبوك

– بيشة

– الجوف

– الأحساء

– أبها

– حائل

– حفر الباطن

– نجران

– القريات

– عرعر

– الطائف

– جازان

– وأخرى …

* المسميات الوظيفية (أكثر من 90 وظيفة):

– أخصائي قانوني.

– أخصائي عقود ومنافسات.

– أخصائي موارد بشرية.

– طبيب عام.

– طبيب نائب أسرة.

– طبيب نائب جلدية.

– طيب نائب عيون.

– طبيب نائب نفسية.

– طيب نائب أنف وأذن وحنجرة.

– أخصائي تمريض.

– فني تمريض.

– فني مساعد طبيب أسنان.

– وأخرى …

* مواعيد التقديم (متاح الآن):

– بداية التقديم: الخميس بتاريخ 1444/11/05هـ الموافق 2023/05/25م.

– نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف وزارة الداخلية عبر في الرابط التالي:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الخدمات الطبية حملة الدبلوم فأعلى فتح باب التقديم وزارة الداخلية وظائف خالية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
تعاوني المخواة ينظم محاضرتين غداً

تعاوني المخواة ينظم محاضرتين غداً

٠١:١٤ م، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
أخبار السعودية.. موعد صرف راتب أبريل وحافز الاستدامة وجديد اختبارات الطلاب وتحذيرات الأرصاد

أخبار السعودية.. موعد صرف راتب أبريل وحافز الاستدامة وجديد اختبارات الطلاب وتحذيرات الأرصاد

١٢:١٤ م، الخميس، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
شاهد.. أمطار غزيرة على «شرق تثليث» بمنطقة عسير

شاهد.. أمطار غزيرة على «شرق تثليث» بمنطقة عسير

١١:٣٦ م، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠٢٢
السفارة الفلبينية تؤكد متابعتها لقضية «سبي» العاملة المقبوض عليها بالرياض

السفارة الفلبينية تؤكد متابعتها لقضية «سبي» العاملة المقبوض عليها بالرياض

٠٩:١٠ م، الأحد، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *