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كيف تحمي أبناءك من الشبو؟.. تعرف على أضراره

كيف تحمي أبناءك من الشبو؟.. تعرف على أضراره

كيف تحمي أبناءك من الشبو؟.. تعرف على أضراره
٠٢:١٣:١٥ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر مخدر الشبو، من أخطر أنواع المخدرات المدمرة للعقل والصحة والتي تقضي على مستقبل الشباب وهدم المجتمعات.

وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات “نبراس” من خطر المخدرات عمومًا ومخدر الميثامفيتامين – المعروف باسم “الشبو”.

الأجهزة الأمنية تواصل الحرب على المخدرات

وفي الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية الحرب على المخدرات، يأتي مخدر الميثامفيتامين – المعروف باسم “الشبو” في الصدارة لما يسببه من أضرار صحية خطيرة.

ماذا تعرف عن مخدر الشبو ؟

ويعرف “الشبو” بأنه  مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي يتم تحضيرها من الأمفيتامين،

وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

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وتتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

إضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.

أهمية توعية الأبناء بخطورة هذه المادة

وبينت “نبراس” أنه ينبغي أن تتكاتف الأسرة في توعية الأبناء بخطورة هذه المادة وجميع المواد المخدرة، والحرص على خفض العوامل التي تقود إلى تعاطيها،

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والوقوف بجديه مع أي حالات تعاطي قد تظهر بين أحد الأفراد والعمل على إيجاد الحلول العلاجية لها باستشارة المختصين.

طريقة القضاء على ظاهرة انتشار مخدر الشبو

ويمكن الوقاية والتصدّي لآفة تعاطي “الشبو” وإدمانه، من خلال المشاركة الإيجابيَّة للشباب وتقويَّة العلاقات مع أسرهم في بيوتهم ومجتمعاتهم، وخلق بيئة صحيَّة وآمنة للجميع.

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كما يجب على أولياء الأمور الاستماع لأبنائهم وبناتهم وإزالة الحواجز لمساعدتهم على طلب المعونة متى دعتهم الحاجة،

وأن يكونوا قدوة حسنة لهم، والتواصل معهم حول أخطار تعاطي المخدرات.

و خلال أحدث الإحصائيات نشرتها عن الأسباب التي تدفع الأبناء لتعاطي المخدرات، أن التوبيخ الأسري يشكّل ما نسبته 40%،

من أسباب التعاطي، والعنف الأسري المتمثل بالضرب يشكّل 32%، والتسلط الأسري 29%، وتعامل الأب القاسي إلى 25%.

* خمسة أضرار لمادة الشبو

فيما كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية” عن خمسة أضرار لمادة الشبو على صحة الإنسان.

والأضرار الخمسة، هي:

1 – فقدان الذاكرة.

2 – السلوك العدواني.

3 – أمراض القلب.

4 – الوفاة المفاجئة.

5 – الفشل الكلوي.

 أضرار “الشبو” على المدى القصير

كما تتلخص أضرار “الشبو” على المدى القصير:

1 – ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم.

2 – عدم انتظام ضربات القلب.

3 – فِقْدَان الشهيَّة.

4 – فرط الحركة.

5 – اضطرابات النوم والأرق.

6 – جنون العظمة والهلوسة.

7- اضطرابات المزاج، أو الأوهام، أو السلوك العنيف.

8 –  أضرار على الرئة والكبد والكلى.

9 – شحوب وجفاف جلدي وحكة، وهشاشة في العظام.

10 – تشوهات وأضرار في الأسنان.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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