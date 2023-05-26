توضيح مهم من الموارد البشرية بخصوص احتساب المواطن في نسبة التوطين

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحا مهما بخصوص احتساب المواطن في نسبة التوطين.

وقالت ردا على أحد المستفيدين، إنه ليتم احتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين يجب أن لا يقل العمر عن 18 ولا يتجاوز 60 سنة.

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات بعض المستفيدين بشأن تأثر التسجيل في نظام التوطين على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال فيه “سلام عليكم أنا ينزل لي الدعم هل إذا سجلت في نظام التوطين أو السعودة يتوقف الدعم ولا يستمر؟!”.

الإفصاح عن الدخل

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وأجاب برنامج حساب المواطن بقولها “وعليكم السلام ، في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحق سيتم صرف الدعم”.