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النفط يرتفع عند التسوية مع تقييم توقعات “أوبك +”
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النفط يرتفع عند التسوية مع تقييم توقعات “أوبك +”

النفط يرتفع عند التسوية مع تقييم توقعات “أوبك +”

النفط يرتفع عند التسوية مع تقييم توقعات “أوبك +”
٠١:٠١:١١ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط ارتفاعا عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم لتوقعات اجتماع “أوبك بلس” القادم، في ظل التفاؤل بقرب انتهاء أزمة سقف الديون الأمريكية.

ونقلت وكالات عن مسؤولين أمريكيين قرب التوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار بعد الاتفاق على الأمور الرئيسية مثل خفض الإنفاق.

في حين ظلت مطالب الجمهوريين الخاصة بفرض متطلبات للعمل مقابل تلقي المساعدات الفيدرالية عائقًا لإتمام الصفقة.

إنتاج النفط

ووفقًا لما نقلته “رويترز” عن مصادر قريبة من روسيا، فإن موسكو تميل نحو ترك أحجام إنتاج النفط خلال اجتماع “أوبك بلس” القادم دون تغيير، مع قبول مستويات الأسعار والإنتاج الحالية.

وحدّ من مكاسب النفط الأسبوعية التوقعات باستمرار وتيرة التشديد النقدي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، والتي قد تعني الحد من الطلب في الأسواق.

وعلى جانب آخر، كشفت بيانات شركة “بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط تراجع خمس منصات عند 570 منصة خلال الأسبوع الجاري، لينخفض عدد منصات النفط بمقدار 21 منصة خلال مايو في أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2020.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط التسوية الأسبوعية التنقيب النفط

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