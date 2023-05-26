دراسة: النشر على وسائل التواصل قبل النوم يصيبك بالأرق لـ 3 ساعات

تواصل – فريق التحرير

كشفت دراسة حديثة أن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم تتسبب في المعاناة من الأرق لمدة 3 ساعات.

وللوصول لهذه النتائج تتبع باحثون أكثر من 51 ألفا من مشاركات مستخدمي موقع “ريديت”، في الفترة من 2005 -2021، بهدف معرفة أثر الوقت الذى نشروا فيه المحتوى على مدة بقائهم على الموقع.

وأضافت أن الباحثين قاموا بتحليل أكثر من 236 مليون مشاركة خلال السنوات 16 الماضية، ومعرفة عدد المنشورات أو البوستات التي تم إجراؤها بعد وقت نوم المستخدم، تبين من خلالها أن المستخدمين أكثر عرضة للبقاء من ساعة إلى 3 ساعات قبل موعد نومهم المعتاد أو الطبيعي.

وقت النوم

وتبين من خلال تلك الدراسة أن كثرة نشر بوستات أو محتويات قبل وقت النوم المعتاد للإنسان، قد تبقى هذا الإنسان مستيقظا بعد أوقات نومه الطبيعي بحوالي 1-3 ساعات متواصلة، بمعنى آخر أن تلك البوستات قد تسبب “الأرق” للإنسان في حال استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قبل موعد نومه الطبيعي.

وأشارت الدراسة الطبية إلى أن اللون الأزرق ل وسائل التواصل الاجتماعي أو أضواء شاشة الموبايل قد تعطل إيقاع الساعة البيولوجية للإنسان وتسبب له الخلل، وتحول دون الاستجابة للنوم، ما تسبب الأرق.

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