تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تسجيل التابع في التأمينات الاجتماعية

تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إنه في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردا على حساب أحد المستفيدين، أنه في حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

وكان حساب المواطن، حدد الحادي عشر من الشهر المقبل، موعدًا لصرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “11 يونيو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص تسجيل أبناء المطلقة