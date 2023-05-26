الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تسجيل التابع في التأمينات الاجتماعية
لهذا السبب.. “تعليم ينبع” يدعو الطلاب إلى ساعة برمجة
النفط يرتفع عند التسوية مع تقييم توقعات “أوبك +”
دراسة: النشر على وسائل التواصل قبل النوم يصيبك بالأرق لـ 3 ساعات
إنجاز علمي جديد.. “كاوست” توظف تقنية الليزر الضوئي في نقل البيانات اللاسلكية
الآن.. شاهد تساقط أمطار ليلية غزيرة مع رياح على الرياض والطائف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تسجيل التابع في التأمينات الاجتماعية

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تسجيل التابع في التأمينات الاجتماعية

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تسجيل التابع في التأمينات الاجتماعية
٠١:٠٧:٢٩ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إنه في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردا على حساب أحد المستفيدين، أنه في حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

وكان حساب المواطن، حدد الحادي عشر من الشهر المقبل، موعدًا لصرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “11 يونيو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص تسجيل أبناء المطلقة

الكلمات الدلالية:
التأمينات الاجتماعية حساب المواطن دعم حساب المواطن دعم يونيو

مواد ذات صلة

المزيد
بيان عاجل من “المرور” بشأن قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وفعل هذا الشيء

بيان عاجل من “المرور” بشأن قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وفعل هذا الشيء

٠٣:٣٣ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
تعليم الليث: تعليق الدراسة اليوم في بني عفيف وقراض والفصيم

تعليم الليث: تعليق الدراسة اليوم في بني عفيف وقراض والفصيم

٠١:٠٦ ص، الأربعاء، ٠٦ مايو ٢٠١٥
ماذا قال مفتي المملكة حول إخراج الزكاة لمنصة “جود الإسكان”؟ (فيديو)

ماذا قال مفتي المملكة حول إخراج الزكاة لمنصة “جود الإسكان”؟ (فيديو)

١٢:١٠ م، الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
مقتل 6 مرافقين لقائد المقاومة اليمنية بعدن

مقتل 6 مرافقين لقائد المقاومة اليمنية بعدن

١٢:٣٧ ص، الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *