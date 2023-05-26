الآن.. شاهد تساقط أمطار ليلية غزيرة مع رياح على الرياض والطائف

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للتقلبات الجوية و حالة الطقس غير المستقر، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار مع جريان السيول على الرياض والطائف.

أمطار غزيرة على الرياض والطائف

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة هطول أمطار غزيرة على الطائف والرياض من مساء الجمعة حتى الساعات الاولى من صباح اليوم.

امطار مدينة #الرياض الان س ١٠.٣٠ م الجمعة ٦ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة عبدالمجيد الخزيم pic.twitter.com/0CvCzNZCIR — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 26, 2023

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على 13 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

📍فيديو

امطار #الطائف

الجمعة ٦ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

26 مايو 2023م

.

. pic.twitter.com/LWjDlcoTsL — طقس (@tqqs) May 26, 2023

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

أمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

اقرأ أيضًا:

بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الدفاع المدني” من عواصف وأمطار حتى الـ10 مساءً