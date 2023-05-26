السبت 7 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 7 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 27 مايو 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:56، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:04 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 مساءً.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 7 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر:
مكة – 4:13
المدينة – 4:05
الرياض – 3:36
○ موعد أذان الظهر:
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر:
مكة – 3:33
المدينة – 3:42
الرياض – 3:14
○ موعد أذان المغرب:
مكة – 6:58
المدينة – 7:04
الرياض – 6:36
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:28
المدينة – 8:34
الرياض – 8:06