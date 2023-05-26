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السبت 7 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

السبت 7 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

السبت 7 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
٠٢:١٢:٣٦ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 7 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 27 مايو 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:56، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:04 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 مساءً.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 7 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر:

مكة – 4:13

المدينة – 4:05

الرياض – 3:36

○ موعد أذان الظهر:

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر:

مكة – 3:33

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب:

مكة – 6:58

المدينة – 7:04

الرياض – 6:36

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:28

المدينة – 8:34

الرياض – 8:06

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