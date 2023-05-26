للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بـ”الخدمات الأرضية” في كافة مطارات المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بمجال خدمة العملاء، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

* المسمى الوظيفي:

– مُمثل خدمات العملاء.

* الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.

2- لا تشترط خبرة.

3- مهارات التواصل.

4- اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

* الأدوار والمسؤوليات:

1- تقديم خدمات العملاء المباشرة، بما في ذلك تسجيل الوصول، وتخصيص المقاعد، وفحص الأمتعة، ونحوه.

2- مساعدة الركاب حسب الحاجة من خلال إجراءات الوصول وتسجيل الوصول بما في ذلك دعم الركاب ذوي المتطلبات الخاصة.

* موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وبدأ منذ يوم الاثنين بتاريخ 1444/11/02هـ الموافق 2023/05/22م.

* طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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