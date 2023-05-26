“تعليم الطائف”: بدء التقديم على حركة النقل الداخلي لمديري ووكلاء المدارس

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف عن البدء في التقدم لحركة النقل الداخلي لمديري ومديرات ووكلاء ووكيلات المدارس للعام الدراسي 1445 هـ.

ويشترط على من لديه رغبة في النقل أن يكون قد أمضى عامين في تكليفه الحالي مدير/ة او وكيل/ة بنين أو بنات، ومن أمضى 6 سنوات في تكليفه الحالي مديرًا أو وكيلاً – خاص بالبنين.

ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر الرابط أو من خلال رمز الاستجابة

https://asa.taifedu.gov.sa

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