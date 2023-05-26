الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“تعليم الطائف”: بدء التقديم على حركة النقل الداخلي لمديري ووكلاء المدارس
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“تعليم الطائف”: بدء التقديم على حركة النقل الداخلي لمديري ووكلاء المدارس

“تعليم الطائف”: بدء التقديم على حركة النقل الداخلي لمديري ووكلاء المدارس

“تعليم الطائف”: بدء التقديم على حركة النقل الداخلي لمديري ووكلاء المدارس
١٠:٣١:٥٣ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف عن البدء في التقدم لحركة النقل الداخلي لمديري ومديرات ووكلاء ووكيلات المدارس للعام الدراسي 1445 هـ.

ويشترط على من لديه رغبة في النقل أن يكون قد أمضى عامين في تكليفه الحالي مدير/ة او وكيل/ة بنين أو بنات، ومن أمضى 6 سنوات في تكليفه الحالي مديرًا أو وكيلاً – خاص بالبنين.

ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر الرابط أو من خلال رمز الاستجابة

https://asa.taifedu.gov.sa

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