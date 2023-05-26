الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يستقبل رحلات ضيوف الرحمن من الهند
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مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يستقبل رحلات ضيوف الرحمن من الهند

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يستقبل رحلات ضيوف الرحمن من الهند

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يستقبل رحلات ضيوف الرحمن من الهند
١٠:٣٠:٠٥ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية الهند، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأوضحت أنه حرصت على أن تكون الإجراءات سهلة وميسرة لضيوف الرحمن في صالة مبادرة طريق مكة في إندونيسيا.

“الجوازات” تعلن عن جاهزيتها لموسم حج 1444هـ

في الوقت نفسه، أعلنت المديرية جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها،

في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في 7 دول

فيما تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، للعام الخامس في 7 دول هي:

 المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

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إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى

مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة؛ في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إندونيسيا الجوازات الحجاجـ ضيوف الرحمن الهند مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز موسم الحج وزارة الداخلية

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