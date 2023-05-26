5 علامات في العين تكشف عن الإصابة بالسكري من النوع2

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يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع 2 إلى اضطرابات في الرؤية، وفقًا لأخصائية البصريات روشني باتيل.

وقالت باتيل: “ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تضخم عدسة العين، مما يؤدي إلى تشوه الرؤية. وبالتالي، إذا بدأت في ملاحظة الرؤية “المتموجة”، فقد تكون علامة على إصابتك بمرض السكري من النوع 2”.

عدم وضوح الرؤية

وأشارت باتيل إلى علامة أخرى محتملة للحالة تتمثل في عدم وضوح الرؤية، لافتة إلى أن “مرض السكري يمكن أن يتسبب في عدم وضوح الرؤية على المدى القصير والطويل”.

وعلى المدى القصير، يمكن أن يتحرك السائل داخل وخارج العين بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى تضخم العدسة (ومن ثم الرؤية الضبابية).

بالنسبة إلى التشويش طويل الأمد، يمكن أن يتسبب مرض السكري غير المنضبط في تلف الأوعية الدموية الصغيرة في العين.

وأضافت باتيل: “نتيجة لذلك، تتأثر شبكية العين مما يسبب لك تشوش الرؤية”، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

وأوضحت أنه يجب ملاحظة أية عوامات في العين، إذ “يمكن أن تكون هذه العوامات في كثير من الأحيان أحد أعراض حالة العين المرتبطة بمرض السكري، مثل اعتلال الشبكية السكري”.

ونصحت بطلب المشورة الطبية عند ملاحظة تغيرات في الألوان، لأنه “من المعروف أن فقدان رؤية الألوان يؤثر على رؤية مرضى السكري. من المعروف بشكل خاص أنه يؤثر على رؤية اللون الأزرق والأصفر ويزداد سوءًا مع شدة أمراض العين المرتبطة بمرض السكري، مثل اعتلال الشبكية السكري”.

اعتلال الشبكية السكري

حذرت منظمة السكري في المملكة المتحدة من أن اعتلال الشبكية السكري، يمكن أن يؤدي بمرور الوقت، إلى العمى حيث تتضرر الأوعية الدموية في العين أكثر فأكثر بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

لذ أوصت بأنه “يجب فحص أي فقدان للرؤية، بشكل عام، على أنه مرض السكري غير المنضبط، بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري إلى فقدان دائم للبصر”.

وأضافت باتيل: “من المهم ملاحظة أنه إذا تمت إدارة مستويات السكر في الدم، يمكنك إبطاء وتقليل شدة تأثيره على رؤيتك. وبالتالي، إذا كنت تشك في إصابتك بداء السكري من النوع 2، فاطلب فحص دم للحالة من طبيبك”.

وفيما يلي خمس علامات لمرض السكري بالعين:

-الرؤية المتموجة.

-فقدان رؤية اللون.

-فقدان البصر.

-الرؤية المشوشة.

-العوامات.

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