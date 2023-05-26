أهم 10 .. “القرني” يزف بشرى للمواطنين من الفضاء وإعادة تقييم نظام الفصول الثلاثة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

1- بيان عاجل من الزكاة والضريبة حول الفوترة الإلكترونية

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الخامسة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية. التفاصيل من هنا

2- شاهد: رائد الفضاء “القرني” يزف بشرى بشأن “الاستمطار الصناعي” بالمملكة

ظهر رائد الفضاء علي القرني من محطة الفضاء الدولية وهو يمسك بصندوق أخضر (الخاص بالاستمطار الصناعي) والذي تم تجهيزه بأيدي وطنية. التفاصيل من هنا

3- بيان سعودي أمريكي: تَحسُّن في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار بالسودان صدر عن المملكة والولايات المتحدة، بيان فيما يلي نصه: تشير المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهما كميسّرين، إلى التحسن الملحوظ في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان يوم 25 مايو. التفاصيل من هنا 4- 5 علامات في العين تكشف عن الإصابة بالسكري من النوع2 يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع 2 إلى اضطرابات في الرؤية، وفقًا لأخصائية البصريات روشني باتيل. التفاصيل من هنا 5- للتخلص من الحموضة.. تناول هذه الأطعمة بكثرة كشف “إنفوجراف” عن حلول للأشخاص الذين يعانون من أعراض الحموضة، مشددا على ضرورة تناول أطعمة مليئة بالبروتين وقليلة الدسم. التفاصيل من هنا 6- عاجل.. وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالرياض والقنصليات بجدة والظهران أعلنت السفارة الأمريكية عن توفر وظائف لديها بالرياض وفي القنصليات في جدة والظهران. التفاصيل من هنا 7- قبل العيد.. أكثر مناطق المملكة في أعداد الضأن والماعز أسابيع قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، حيث يكثر البحث عن الأضاحي وأسعارها، ويبدأ الكثيرون في تحديد الأماكن التي يشترون منها أضاحيهم. التفاصيل من هنا

8- عاجل .. “التعليم” تجري إعادة تقييم للفصول الدراسية “الثلاثة”

أفادت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم تسعى إلى تنفيذ مشروع تقييمي تتبعي مرحلي لتقييم تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في منظومة التعليم العام.