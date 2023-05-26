“سامسونج” تزيح الستار عن أحدث الشاشات الذكية.. و4 مميزات حصرية
تواصل – فريق التحرير:
أزاحت شركة “سامسونج” الستار عن عن جيل جديد من أحدث شاشتها الذكية.
وقالت الشركة إن سلسلة شاشات Smart Monitor M الجديدة تضم عدة نماذج بمقاسات وتقنيات مختلفة.
ومن أبرز الطرازات التي تطرحها سامسونغ من هذه الشاشات هي شاشة M5 التي تأتي بمقاس 27 و32 بوصة، وكذلم شاشات M7 و M8 التي ستطرح بمقاس 32 بوصة.
4 مميزات
ومن أهم المميزات في الشاشات الجديدة ما يلي:
1- تتميز شاشات M7 وM8 بهيكل نحيف بسماكة 11.4 ملم تقريبا كما حصلت على حامل يمكن من إمالتها بزاوية 90 درجة لتعمل بكسل عمودي.
2- تأتي شاشات M8 بدقة (3840/2160) بيكسل ومعدل سطوع يعادل 400 شمعة/م تقريبا.
3- تعمل مع تقنيات +HDR 10، وتطرح بألوان أساسية هي الأبيض والأخضر والأزرق والوردي.
4- أما شاشات M7 فتأتي بدقة (3840/2160) بيكسل، ومعدل سطوع 300 شمعة/م، وشاشات M5 جاءت بدقة (1920/1080) بيكسل.
مساعدات ذكية مدمجة بالشاشات
كما تحتوي جميع شاشات سامسونغ الجديدة على مساعدات Bixby و Amazon Alexa الصوتية للتحكم بها عن بعد، وميزات My Contents, Multi View للتعامل مع تقنيات Microsoft 365 والمتصفحات الإلكترونية.
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