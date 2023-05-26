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بـ 11 ميزة حصرية.. “Foton” تزيح الستار عن سيارة عملاقة جديدة
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بـ 11 ميزة حصرية.. “Foton” تزيح الستار عن سيارة عملاقة جديدة

بـ 11 ميزة حصرية.. “Foton” تزيح الستار عن سيارة عملاقة جديدة

بـ 11 ميزة حصرية.. “Foton” تزيح الستار عن سيارة عملاقة جديدة
١١:٣١:٣٢ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة Foton  الستار عن  سيارة بيك آب كبيرة لتنافس بها مركبات فورد وتويوتا من نفس الفئة.

وتمتلك السيارة المسماة بـ Foton Tunland G7 العديد من المميزات الحصرية، بحسب روسيا اليوم، ومنها ما يلي:

11 ميزة

1- السيارة نسخة معدلة عن مركبات Tunland G7 التي ظهرت عام 2019، لكنها حصلت على تصميم أكثر عصرية ويوحي مظهره بالقوة.

2- جاءت بطول 5 أمتار و34 سنتيمترا، وجهّزت بقمرة مزودة بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، وصندوق خلفي يمكن نقل طن من الحمولة فيه.

3- تتميز بتصميمها الداخلي المميز.

4- تصميم جديد أيضا للقمرة وواجهة القيادة.

5- حصلت الواجهة على شاشة لمسية بارزة من منتصفها.

6- أسفلها وضعت أزرار التحكم بالصوت وأنظمة التكييف بطريقة أنيقة جدا.

7- جهزت المركبة بنظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

8- كما تم تجهيزها بنظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود.

9- السيارة تمتلك حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

10- تعمل السيارة بمحرك توربوديزل بسعة 2.0 ليتر تم تطويره مع مؤسسة AVL النمساوية.

11- محرك السيارة يعمل بقوة 163 حصانا، ويعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية.

 

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