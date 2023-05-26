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بـ 8 مميزات فريدة.. “Infinix” تكشف عن أحدث هواتفها في سوق الأندرويد (فيديو)
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بـ 8 مميزات فريدة.. “Infinix” تكشف عن أحدث هواتفها في سوق الأندرويد (فيديو)

بـ 8 مميزات فريدة.. “Infinix” تكشف عن أحدث هواتفها في سوق الأندرويد (فيديو)

بـ 8 مميزات فريدة.. “Infinix” تكشف عن أحدث هواتفها في سوق الأندرويد (فيديو)
١١:٠٧:٤٧ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “Infinix” عملاق صناعة الهواتف في العالم عن هاتفها الجديد infinix note 30 pro لتنافس به في عالم الأندرويد.

8 مميزات

وهناك العديد من المميزات للهاتف الجديد من بينها ما يلي:

1- يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (168.5/76.5/8.5) ملم، وزنه 205 غ.

2- شاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

3- معدل سطوع الشاشة 388 شمعة/م تقريبا.

4- يعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات XOS 13، ومعالج Mediatek MT8781 Helio G99.

5- كما يمتلك معالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

6- يدعم كاميرا أساسية بدقة (108+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

7- كما تم تزويد الهاتف بمكبرات صوت ممتازة من JBL، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

8- أيضا زود الهاتف بمنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

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