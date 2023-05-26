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إنجاز علمي.. إنهاء أول دراسة لقياس عمر رِّئة المدخِّنين بجامعة أم القرى
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إنجاز علمي.. إنهاء أول دراسة لقياس عمر رِّئة المدخِّنين بجامعة أم القرى

إنجاز علمي.. إنهاء أول دراسة لقياس عمر رِّئة المدخِّنين بجامعة أم القرى

إنجاز علمي.. إنهاء أول دراسة لقياس عمر رِّئة المدخِّنين بجامعة أم القرى
١٠:٠٧:٠٤ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهت جامعة أم القرى دراسة بحثية أجراها الأستاذ المشارك بقسم العلاج الطبيعي في كليَّة العلوم الطِّبيَّة التَّطبيقيَّة الدكتور أشرف عبد العال والفريق البحثي المشارك معه.

وتضمنت الدراسة وضع استراتيجيَّات توعويَّة متعدِّدة ومختلفة في تنفيذ خطط وحملات الإقلاع عن التَّدخين منها إخبار المدخِّنين الجامعيِّين بأعمار رئتهم وقصور أداء وظيفتها على المدى القصير والطويل.

أهداف الدراسة

ومن بين الأهداف الأساسية للدراسة رفع معدلات الإقلاع عن التَّدخين والتَّقليل من حالات الانتكاس التي قد تحدث لدى شريحة كبيرة منهم.

وشملت الدِّراسة 142 متطوعًا من المدخِّنين الجامعيِّين في الجامعات بمنطقة مكَّة المكرَّمة؛ في الفترة من شهر أغسطس 2017 إلى 2019م، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتلقى المشاركون مقابلات تحفيزيَّة، وقياس وظائف التنفس، وأرقامًا أولية لوظائفهم الرئوية في كلا المجموعتين، في حين تم استثناء المجموعة الأولى بإخبارهم بعمر رئتهم، وتوضيح حالة الشَّيخوخة المبكِّرة لرئة المدخنّين فيها؛ للتَّأكُّد من فعاليَّة هذه الخطوة في زيادة معدلات الإقلاع عن التَّدخين.

نتائج الدراسة

ونتج عن الدّراسة عقب 6 أشهر من الاختبار تسجيل حالات إقلاع عن التَّدخين بنسبة 23.6% لدى المجموعة التي تم إخبارهم بعمر رئتهم، في حين سجلت المجموعة الأخرى نسبة 10%.

ولقياس نسبة الإقلاع بعد حالات الانتكاس عقب مرور 6 أشهر أخرى بلغت نسبة المقلعين عن التَّدخين 19% في المجموعة الأولى بينما زادت نسبة تراجع المجموعة الثَّانية حتى بلغت 4.3%!.

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