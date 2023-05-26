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عاجل.. وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالرياض والقنصليات بجدة والظهران
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عاجل.. وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالرياض والقنصليات بجدة والظهران

عاجل.. وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالرياض والقنصليات بجدة والظهران

عاجل.. وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالرياض والقنصليات بجدة والظهران
١٠:٠٢:٢٦ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الأمريكية عن توفر وظائف لديها بالرياض وفي القنصليات في جدة والظهران.

قبول طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن بعثة الولايات المتحدة إلى المملكة في الرياض “السافرة والقنصليات العامة” في الظهران وجدة تقبل حاليًا طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة.

يجب استلام جميع الطلبات من خلال ERA

وأضافت أن الوظائف مدرجة في موقع طلب التوظيف الإلكتروني “ERA”، وأنه يجب استلام جميع الطلبات من خلال ERA بحلول تاريخ الإغلاق.

* طريقة التقديم:

وبينت السفارة الأمريكية، أن الطلبات الواردة بعد تاريخ الإغلاق لن يتم النظر فيها، وفي هذا الرابط  (اضغط هنا)،بعض الموارد الإضافية التي قد تكون مفيدة.

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