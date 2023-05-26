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هل تنطبق عليك؟.. صرف تعويض ساند لهؤلاء وفق شروط محددة
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هل تنطبق عليك؟.. صرف تعويض ساند لهؤلاء وفق شروط محددة

هل تنطبق عليك؟.. صرف تعويض ساند لهؤلاء وفق شروط محددة

هل تنطبق عليك؟.. صرف تعويض ساند لهؤلاء وفق شروط محددة
١٠:٠٥:١٣ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أسباب استبعاد الموظف المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض “ساند”.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن “تعويض ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته”.

أسباب الاستبعاد المؤهلة للاستحقاف

وأضافت إن “المشترك بإمكانه التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقًا للمادة الثامنة والعاشرة من النظام”.

-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.

-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

-إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.

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ماهي البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

أ- رقم الهوية الوطنية.

ب- اسم البنك ورقم الآيبان.

ج- العنوان وبيانات الاتصال.

ما هو موعد صرف تعويض ساند الشهري؟

-يتم صرف تعويض ساند في بداية كل شهر ميلادي.

-هل هناك سن معين لتطبيق النظام؟

-يجب أن يكون سن المشترك في تاريخ تطبيق النظام دون التاسعة والخمسين.

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ماهي شروط استحقاق التعويض؟

يلزم ان تتوافر في المشترك الشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية.

• -توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

-ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

-ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

-ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

-أن يكون قادرًا على العمل.

-ألا يكون قد بلغ سن الستين.

-التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل)•

-البحث بنشاط وجدية عن العمل.

•-الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

– التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

والتحقق من اهلية استحقاق ساند عبر الرابط التالي:
⁦http://bit.ly/2pJWcpV⁩ ⁩

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