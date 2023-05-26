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شاهد.. رحلة الفضاء التاريخية للمملكة توثق مشهدًا مبهرًا لمكة والمدينة

شاهد.. رحلة الفضاء التاريخية للمملكة توثق مشهدًا مبهرًا لمكة والمدينة

شاهد.. رحلة الفضاء التاريخية للمملكة توثق مشهدًا مبهرًا لمكة والمدينة
٠٩:١٨:٥٢ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لرائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، لحظة مرورها فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء: “بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة”، والتي ظهرت كبقعة ضوء في الفضاء.

وانتقل الفيديو ليسلط الضوء على المدينة المنورة، حيث علقت الريناوي بانبهار شديد: “ما شاء الله.. تبارك الله”.

وتعمل ريانة برناوي باحثة في مجال الخلايا الجذعية، حيث درست علم الهندسة الوراثية والأنسجة، وتخرجت في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا.

وباتت برناوي، وزميلها علي القرني، وهو طيار حربي في الأساس، أول مواطنين سعوديين يشاركان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية بعد سابقة سجّلها الأمير سلطان بن سلمان عام 1985.

ووصلت برناوي والقرني على متن كبسولة تابعة لشركة سبايس اكس الإثنين إلى محطة الفضاء الدولية، في إطار مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبايس” الأمريكية.

وهذه المهمة المسماة “اكس-2” هي ثاني المهمات الخاصة بالكامل التي تتوجّه إلى محطة الفضاء الدولية، بعد مهمة أولى في ابريل 2022.

ويمضي الطاقم عشرة أيام على متن محطة الفضاء الدولية، حيث يفترض أن يجروا حوالى عشرين اختبارًا علميًا أثناء إقامتهم، واحد منها يتعلّق بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.

وسيجري الطاقم السعودي 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، و3 تجارب توعوية تعليمية يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقعًا بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.

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