توقعات طقس الليلة.. أجواء حارة إلى دافئة في عموم المناطق معتدلة شمالًا

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس أن يكون أجواء المملكة الليلة، حارة نسبيًا إلى دافئة في عموم المناطق،

بينما يكون الجو لطيفاً على أجزاء من شمال المملكة وعلى المرتفعات الغربية.

أجواء صافية وسح متفرقة وطقس حار نسبيًا

وحسب “طقس العرب”، فأن الأجواء ستكون صافية مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات،

وتكون درجة الحرارة الصغرى 28°م وهي أعلى بـ5°م من ليلة أمس.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على 13 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

أمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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