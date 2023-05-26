أغرب الوقائع.. طفل أمريكي طلب الشرطة لإنقاذ أمه فباغتته بطلق ناري

تواصل – فريق التحرير:

وقعت حادثة غريبة من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية، حين أطلق ضابط شرطة النار على طفل من أصول أفريقية.

وفي التفاصيل، طلبت والدة الطفل وتدعى ناكالا موري من ابنها أدريان الاتصال بالشرطة في الرابعة فجرا لشعورها بتهديد من أحد الأشخاص.

وبالفعل، اتصل الطفل بالشرطة التي حضرت لإنقاذ والدته، ووصل ضابطا شرطة وركل أحدهما الباب الأمامي قبل أن تفتحه “موري”.

أخبرتهما الأم أن الرجل رحل وأطفالها الثلاثة بالداخل، غير أن أن الرقيب غريغ كابرس، صرخ ليسأل إن كان أي شخص بالداخل، مطالبا بخروجه رافعا يديه.

إطلاق النار على الطفل

وفي تلك اللحظة، خرج الطفل أدريان إلى غرفة المعيشة، فأطلق كابرس النار وأصابه في صدره.

وبعدما أصيب بالطلق الناري، بقي الطفل 5 أيام في المستشفى لتلقي العلاج إثر تهتك في الرئة والكبد وكسر في ضلوعه، قبل أن يعود لاستكمال العلاج في منزله.

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