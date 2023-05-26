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رابط التقديم.. المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان يفتح التوظيف في هذه المجالات

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رابط التقديم.. المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان يفتح التوظيف في هذه المجالات

رابط التقديم.. المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان يفتح التوظيف في هذه المجالات

رابط التقديم.. المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان يفتح التوظيف في هذه المجالات
٠٩:٢٥:٤٩ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان فتح التوظيف في مختلف المجالات الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والهندسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* الوظائف:

– أخصائي أمن سيبراني.

– أخصائي إدارة الأداء والمتابعة.

– أخصائي علاقات مستثمرين.

– مدير مالي.

– مخطط حضري.

– مدير تقنية المعلومات والتحول الرقمي.

– مدير الخدمات المشتركة.

– مدير الشؤون القانونية.

– أخصائي تصميم ومحتوى.

– مهندس إدارة مشاريع.

– مهندس بيئي.

– مهندس نقل.

– مهندس مدني.

– مدير التخطيط والتطوير الحضري.

* التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– اللغة الإنجليزية.

– التصميم.

– العلاقات العامة.

– إدارة المشاريع.

– الإدارة المالية.

– الاقتصاد.

– القانون.

– هندسة البيئة.

– الهندسة المدنية.

– هندسة النقل.

– التخطيط الحضري.

– الهندسة.

– نظم المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– أو ما يعادلها.

* موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/11هـ الموافق 2023/05/31م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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