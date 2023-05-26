رابط التقديم.. المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان يفتح التوظيف في هذه المجالات

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أعلن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان فتح التوظيف في مختلف المجالات الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والهندسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* الوظائف:

– أخصائي أمن سيبراني.

– أخصائي إدارة الأداء والمتابعة.

– أخصائي علاقات مستثمرين.

– مدير مالي.

– مخطط حضري.

– مدير تقنية المعلومات والتحول الرقمي.

– مدير الخدمات المشتركة.

– مدير الشؤون القانونية.

– أخصائي تصميم ومحتوى.

– مهندس إدارة مشاريع.

– مهندس بيئي.

– مهندس نقل.

– مهندس مدني.

– مدير التخطيط والتطوير الحضري.

* التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– اللغة الإنجليزية.

– التصميم.

– العلاقات العامة.

– إدارة المشاريع.

– الإدارة المالية.

– الاقتصاد.

– القانون.

– هندسة البيئة.

– الهندسة المدنية.

– هندسة النقل.

– التخطيط الحضري.

– الهندسة.

– نظم المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– أو ما يعادلها.

* موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/11هـ الموافق 2023/05/31م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).