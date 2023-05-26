رابط التقديم.. المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان يفتح التوظيف في هذه المجالات
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أعلن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان فتح التوظيف في مختلف المجالات الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والهندسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
* الوظائف:
– أخصائي أمن سيبراني.
– أخصائي إدارة الأداء والمتابعة.
– أخصائي علاقات مستثمرين.
– مدير مالي.
– مخطط حضري.
– مدير تقنية المعلومات والتحول الرقمي.
– مدير الخدمات المشتركة.
– مدير الشؤون القانونية.
– أخصائي تصميم ومحتوى.
– مهندس إدارة مشاريع.
– مهندس بيئي.
– مهندس نقل.
– مهندس مدني.
– مدير التخطيط والتطوير الحضري.
* التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– اللغة الإنجليزية.
– التصميم.
– العلاقات العامة.
– إدارة المشاريع.
– الإدارة المالية.
– الاقتصاد.
– القانون.
– هندسة البيئة.
– الهندسة المدنية.
– هندسة النقل.
– التخطيط الحضري.
– الهندسة.
– نظم المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– أو ما يعادلها.
* موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/11هـ الموافق 2023/05/31م.
* طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).