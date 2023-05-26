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تماسيح تلتهم مالك مزرعة حيًا في كمبوديا
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تماسيح تلتهم مالك مزرعة حيًا في كمبوديا

تماسيح تلتهم مالك مزرعة حيًا في كمبوديا

تماسيح تلتهم مالك مزرعة حيًا في كمبوديا
٠٨:٤١:١١ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لقي مالك مزرعة للتماسح في كمبوديا، مصرعه اليوم الجمعة، حين تناوب 40 تمساحًا على التهامه حتى الموت.

وقال ماي زفير، رئيس شرطة بلدية سيم ريب، حيث توجد المزرعة الرجل لموقع ” فيرال بريس”: “انقضت التماسيح، وهاجمته حتى وفاته”.

تفاصيل الحادثة

وفي التفاصيل، فإن الضحية البالغ من العمر 72 عامًا، ويدعى لوان نام، كان يحاول صرف أحد التماسيح عن القفص لأخذ البيض، ولكن الأمور أخذت منعطفًا كارثيًا بعد أن هاجم العصا التي كان يستخدمها لتحصينه، “مما تسبب في سقوطه في السياج”، بحسب الشرطي.

وعلى إثر ذلك، حاصرت عشرات التماسيح، الرجل، مما مزق جسده إلى أشلاء، تاركًا الرجل غارقًا بالدماء.

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وتُظهر الصور التماسيح وهي تجدف في بركة من الدماء، بينما يظهر مقطع فيديو مسؤولين يحملون رفاته من المنطقة.

وفقًا لقائد الشرطة، كانت جثة نام مليئة بعلامات العض، وبحسب ما ورد فقد ذراعيه ورجله، التي ابتلعتها التمساح أثناء نوبة الهياج.

تم نقل جثته المشوهة في وقت لاحق إلى منزل العائلة.

أفادت شبكة “سي بي إس”، أن المزارع الذي كان أيضًا رئيسًا لجمعية مزارعي التماسيح المحلية، تم حثه لسنوات على ترك الوظيفة التي يمتهنها.

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حادثة سابقة

في حادثة مروعة مماثلة في عام 2019، أُكلت فتاة كمبودية تبلغ من العمر عامين على قيد الحياة بعد سقوطها في حفرة تماسيح في مزرعة عائلتها.

يربي الكمبوديون، التماسيح في مزارع خاصة للحصول على بيضها ولحوممها أيضًا.

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بلدية سيم ريب كمبوديا لوان نام مزرعة للتماسح

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