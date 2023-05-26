تزامنا مع الإجازة المطولة للطلاب.. أجواء ماطرة تجذب الأهالي في أبها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أجرت قناة الإخبارية لقاءً مع أهالي أبها لاستطلاع آرائهم بشأن الثلوج والأمطار التي تتعرض لها المدينة.

ومن بين هؤلاء، كانت هناك طفلة تدعى “نورسين” والتي عبرت عن سعادتها بالأجواء، وقالت إنها تعشق “أبها” وتحبها.

وأوضحت أن الأجواء حق أبها جميلة وممتعة، داعية الجميع لزيارة المكان، مؤكدة أنها تحب “الأشجار” خاصة البنفسجية.

وعن سبب تواجد الناس بكثرة في شارع الفن، أضافت الطفلة أن الشارع محبوب بالنسبة للكثيرين.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

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أمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، وتبوك.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب مع تكون السحب الرعدية.

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