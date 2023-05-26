للتخلص من الحموضة.. تناول هذه الأطعمة بكثرة
تواصل – فريق التحرير:
كشف “إنفوجراف” عن حلول للأشخاص الذين يعانون من أعراض الحموضة، مشددا على ضرورة تناول أطعمة مليئة بالبروتين وقليلة الدسم.
وأوضح “الإنفوجراف” أن مصادر البروتين قليلة الدسم والخالية من الدهون تقلل من أعراض الحموضة.
وأضاف: من الخيارات الجيدة “الدجاج والمأكولات البحرية والتوفو وبياض البيض”، أفضل الطرق لتحضيرها هي “الخبز والشوي أو السلق”.
عاني البعض من مشاكل الحموضة ولاسيما بعد تناول الأطعمة الدسمة، والتي تسبب حالة من القلق والاضطراب خاصة لدى لكبار السن.
أطعمة ومشروبات لعلاج الحموضة
وينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول بعض الأطعمة والمشروبات في المنزل لعلاج الحموضة كالتالي:
1 – تناول الألبان أو الحليب البارد
يوفر شرب منتجات الألبان، أو الحليب البارد راحة كبيرة في الحموضة، ويوضح الأطباء أن الحليب غني بالكالسيوم ويمنع تراكم الأحماض في المعدة.
2 – ماء جوز الهند
ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات ، والتي بدورها توازن إنتاج الحمض المفرط.
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3 – بذور الكمون الأسود
امضغ بعض بذور الكمون مباشرة أو قم بغلي ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء واشربها.
ويوضح الأطباء، أن بذور الكمون تمنع بذور الكمون الأسود الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة والغثيان والانتفاخ والإمساك وما إلى ذلك.
4 – الشمر
تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الشمر مع كوب من الماء الدافئ للتخلص الفوري من الحموضة وحرقة المعدة، كما يحسن الشمر الهضم ويمنع الغازات والانتفاخ.
5 – الماء الفاتر
شرب الماء الفاتر على معدة فارغة في الصباح وعند النوم يعزز الهضم، ويساعد أيضا في في تخفيف الحموضة وأعراضها.
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6 – حبة من الهيل
امضغ حبة هيل كل يوم للتخلص من الحموضة وعسر الهضم ومشاكل المعدة.
7 – عصير البطيخ
اشرب كوبًا من عصير البطيخ يوميًا للتخفيف الفوري من الحموضة وحرقة المعدة.
8 – الزنجبيل
يساعد مضغ قطعة من الزنجبيل النيء أو شرب شاي الزنجبيل على منع الحموضة وأعراضها، كما أنه يحسن الهضم.
9- القرنفل
ضع قطعة من القرنفل في فمك وابتلع عصارتها، حيث يساعد القرنفل على تخفيف الحموضة وتهيج المعدة وعسر الهضم والغثيان.
10- الموز
يساعد الموز في تحييد الحموضة ويهدئ المعدة، ويمكن إضافة الحليب إلى الموز لمنع الحموضة وعلاج مشاكلها الصحية.
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للتخفيف من أعراض الحموضة يمكنك تناول مصدار البروتين قليلة الدسم.#دجاج #دجاج_مشوي #بيض #اسماك#طعام #طعام_صحي#معلومة_صحية #ويب_طب pic.twitter.com/jdocIjFK7p
— ويب طب – WebTeb (@WebTeb_com) May 26, 2023