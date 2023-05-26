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عاجل.. بشرى من أمانة مكة بخصوص هذه الفرص

عاجل.. بشرى من أمانة مكة بخصوص هذه الفرص

عاجل.. بشرى من أمانة مكة بخصوص هذه الفرص
٠٩:٠٧:١١ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن أمانة العاصمة المقدسة متمثلة في الإدارة العامة للاستثمار عن طرح فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة معارض تجارية، وذلك بطريق إبراهيم الخليل – حي الكعكية.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن قيمة الكراسة 5 آلاف ريال، وأن مدة العقد 25 سنة، وأن آخر موعد لفتح المظاريف 25/7/2023، الساعة 11 صباحًا، وأن آخر موعد للتقديم 25/7/2023، الساعة 8 صباحًا.

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إزالة تعديات على أراضٍ حكومية

كما قامت أمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات والأجهزة الأمنية، بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية.

وذلك بمساحة تجاوزت 600.000 مترٍ مربعٍ عبارة عن مزارع وعقوم وحظائر بحي الشميسي وتمت إزالتها كُلية.

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إضافة إلى إزالة أسوار عبارة عن حوش مخالف بمساحة إجمالية تبلغ 400 مترٍ مربعٍ، وتطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالف.

ونفذت الأمانة أعمال الصيانة الدورية والنظافة في حديقة النهر وفق الجدول الزمني المُعد لذلك، وذلك في إطار تلبية احتياجات النمو العمراني.

ضرورة حماية المرافق العامة

وأكدت على ضرورة حماية المرافق والتوعية بأهمية المحافظة عليها من السلوكيات التي قد تتسبب في تشويه المنظر العام.

تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين

في حين ألزمت الأمانة مُلاك المباني التي تستخدم الارتدادات لتشوين مواد البناء،

بإزالة المخلفات بشكلٍ عاجل، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المتواصلة والمشتركة للأمانة في معالجة والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام.

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أخبار السعودية أمانة العاصمة العاصمة المقدسة المرافق العامة حي الكعكية فرص استثمارية معارض تجارية

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