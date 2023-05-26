عاجل.. قرار بنزع ملكية عدة أراض في 7 مناطق لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، على نزع ملكية عدة أراض لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.

وحسب”الإخبارية”، فقد جاءت الموافقة على نزع ملكية عدد من الأراضي في سبع مناطق من المملكة.

ووفقًا لصحيفة “أم القرى” فإن القرارات جاءت لصالح شركة الكهرباء، حيث تضمن ربط محطات كهرباء بين عدد من المدن والمحافظات،

في كل من؛ الرياض وجدة وعسير والقصيم وجازان والباحة والمدينة المنورة.

غاز وكهرباء.. اتفاقية تعاون بين المملكة وأذربيجان

يأتي هذا في وقت، عقد فيه الوزير اجتماعًا مع وزير الطاقة في, لاستعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، وقع سمو وزير الطاقة مع الوزير الأذربيجاني اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة وحكومة أذربيجان.

اقرأ أيضًا:

التفاصيل كاملة.. نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف

تشمل تشجيع التعاون في مجالات البترول، والبتروكيميائيات، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

اقرأ أيضًا:

وزير الطاقة: المملكة تعمل باستمرار على تطوير مصادرها أمام التنبؤات الخاطئة

وتتضمن الاتفاقية، التعاون في تطوير الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية في قطاعات مختلفة.

وإجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية، وتنظيم جلسات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف،

في مجالات الطاقة المختلفة، والمجالات المرتبطة بها، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمجال الطاقة.