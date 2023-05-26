وإجراءات حاسمة.. مكافحة المخدرات تحبط ترويج كميات بعدة مناطق

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها ضبطت مواطنًا بمحافظة جدة لترويجه 18.7 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة، وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب نبات القات المخدر

فيما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

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لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بعسير

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.