خطوة مهمة من “تقويم التعليم” حول آليات التقويم والقياس في المملكة

تواصل – واس:

على مدار يومين، أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سلسلةً من اللقاءات وورش العمل ضمن إطار مشروع التعاون بين الهيئة والمنظمة.

تحسين آليات التقويم والقياس في المملكة

وأوضحت أن ذلك يأتي هدف تحسين آليات التقويم والقياس في المملكة، وبحضور نخبة من منسوبي الهيئة وعدد من الخبراء الدوليين في جهات عالمية متخصصة في هذا المجال، إضافة إلى ممثلين من قطاعات حكومية ذات علاقة، وممثلين من منسوبي المنظمة.

تعزيز دور الهيئة في تميز منظومة التعليم والتدريب

وأضافت أن هدفت اللقاءات وورش العمل إلى مناقشة النتائج والتوصيات الواردة في التقرير الرابع من تقارير المنظمة، المتعلقة بتعزيز دور الهيئة في تميز منظومة التعليم والتدريب.

تفعيل دور الهيئة في نجاح منظومة التعليم بالمملكة

وختمت الورش بالتوصيات المقترحة لدعم التعاون بين الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور الهيئة في نجاح منظومة التعليم والتدريب في المملكة.

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يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب للقطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.