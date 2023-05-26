“الخثلان”: هذه هي أعظم الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن أعظم الأدعية التي ينبغي لمسلم أن يحرص عليها.

أعظم الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن هناك أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لأنها من أعظم الأدعية المسنونةن وهي:

1- “اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك”.

2- “اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك”.

#الشيخ_الخثلان : من أعظم الأدعية التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم:

«اللهم إني أسألك أن تثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة».

«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

«اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك».

«رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت… pic.twitter.com/vYk1dECHyz — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) May 26, 2023

3 – “اللهم إني أسألك أن تثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة”.

4- “رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب”.

وبين أن هذه أدعية عظيمة، يثبت الله بها عباده عل الاستقامة وبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

الدعاء سبب في حفظ العبد المسلم في الدنيا والآخرة

وأشار إلى أن هذه الأدعية تكون سببًا في حفظ المسلم وعدم انحرافه، وأنه يستقيم على طاعة الله في الدنيا، وفي الآخرة يثبته الله عز وجل عن سؤال الملكين في قبره.

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