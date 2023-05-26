الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
قبل شراء المنتجات.. هذه خطوات التفريق بين الأصلي والمزيف
إنجاز طبي غير مسبوق.. كشف لغز وفاة الأطفال المفاجئة أثناء النوم
“الجوازات” : 6 خطوات لطلب تصريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت عبر “مقيم”
خطوة مهمة من “تقويم التعليم” حول آليات التقويم والقياس في المملكة
“الخثلان”: هذه هي أعظم الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها
بيان عاجل من الزكاة والضريبة حول الفوترة الإلكترونية

الرئيسية

 /

دولي

 /

فيديو متداول.. توزيع الحشيش على طلاب مدرسة ابتدائية بدولة خليجية

فيديو متداول.. توزيع الحشيش على طلاب مدرسة ابتدائية بدولة خليجية

فيديو متداول.. توزيع الحشيش على طلاب مدرسة ابتدائية بدولة خليجية
٠٦:٥١:١٧ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

دقت معلمة كويتية ناقوس الخطر من انتشار المخدرات بين طلاب المدارس الابتدائية، داعية الأهالي إلى الانتباه لهذا الخطر، بتوعيتهم إلى عدم الحصول على أي شيء من أشخاص غرباء.

وفي مقطع فيديو، تحدثت المعلمة التي لم تكشف عن هويتها عن بلاغ تلقته مديرات المدارس يكشف عن مداهمة الشرطة النسائية لإحدى المدارس – لم يتم تحديدها – حيث تم ضبط مخدر الحشيش بحوزة طالبة بالصف الثالث الابتدائي.

وذكرت أن الشرطة عندما قامت بتفتيش حقيبة الطالبة عثرت بداخلها على كيس للحلوى ووجدت في أسفله مخدر الحشيش.

وأشارت إلى أنه عندما سألت عناصر الشرطة الطالبة عن مصدرها أخبرتهم بأنها حصلت عليها من شخص طلب منها توزيعها على أصدقائها.

اقرأ أيضًا:

الداخلية تحبط تهريب عشرات الأطنان من الحشيش والقات المخدر بعدة مناطق

رسالة تحذير لأولياء الأمور

وعلى ضوء ذلك، نبهت المعلمة الأهالي إلى تحذير أبنائهم من الحصول على أي شيء من أشخاص غرباء، أو تناول الطعام مع أي أحد، “نبهوا عيالكم ما ياخدوا من أحد شيء، أو يأكلوا مع أحد، أو ما يأخذوا توزيعات”.

وختمت المعلمة محذرة أولياء الأمور: “انتبهوا، فالأمر منتشر بالمدارس بشكل غير طبيعي، أنا كلمت معلمة ابنتي في التوزيعات قلت لها لاتحطي لها شيء، انتبهوا”.

اقرأ أيضًا:

ضربة استباقية لداخلية الكويت.. إحباط 21 كيلو حشيش وأفيون

الكلمات الدلالية:
الكويت انتشار المُخدرات طلاب المدارس الابتدائية مخدرات معلمة كويتية

مواد ذات صلة

المزيد
المرصد السوري: أكثر من 40 ألف شخص سجلوا للقتال في أوكرانيا

المرصد السوري: أكثر من 40 ألف شخص سجلوا للقتال في أوكرانيا

١٠:٠٠ ص، الأحد، ١٣ مارس ٢٠٢٢
قتلى وجرحى بانفجار قنبلة في إسطنبول (صور)

قتلى وجرحى بانفجار قنبلة في إسطنبول (صور)

١٠:٥٢ ص، الثلاثاء، ٠٧ يونيو ٢٠١٦
المالديف تقطع علاقاتها الدبلوماسية بإيران لدورها المؤذي في المنطقة

المالديف تقطع علاقاتها الدبلوماسية بإيران لدورها المؤذي في المنطقة

١١:٣٥ م، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠١٦
قتلى وجرحى بتفجيرين في دمشق

قتلى وجرحى بتفجيرين في دمشق

٠١:٢٨ م، السبت، ١١ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *