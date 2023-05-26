فيديو متداول.. توزيع الحشيش على طلاب مدرسة ابتدائية بدولة خليجية

تواصل – فريق التحرير:

دقت معلمة كويتية ناقوس الخطر من انتشار المخدرات بين طلاب المدارس الابتدائية، داعية الأهالي إلى الانتباه لهذا الخطر، بتوعيتهم إلى عدم الحصول على أي شيء من أشخاص غرباء.

وفي مقطع فيديو، تحدثت المعلمة التي لم تكشف عن هويتها عن بلاغ تلقته مديرات المدارس يكشف عن مداهمة الشرطة النسائية لإحدى المدارس – لم يتم تحديدها – حيث تم ضبط مخدر الحشيش بحوزة طالبة بالصف الثالث الابتدائي.

وذكرت أن الشرطة عندما قامت بتفتيش حقيبة الطالبة عثرت بداخلها على كيس للحلوى ووجدت في أسفله مخدر الحشيش.

وأشارت إلى أنه عندما سألت عناصر الشرطة الطالبة عن مصدرها أخبرتهم بأنها حصلت عليها من شخص طلب منها توزيعها على أصدقائها.

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رسالة تحذير لأولياء الأمور

وعلى ضوء ذلك، نبهت المعلمة الأهالي إلى تحذير أبنائهم من الحصول على أي شيء من أشخاص غرباء، أو تناول الطعام مع أي أحد، “نبهوا عيالكم ما ياخدوا من أحد شيء، أو يأكلوا مع أحد، أو ما يأخذوا توزيعات”.

وختمت المعلمة محذرة أولياء الأمور: “انتبهوا، فالأمر منتشر بالمدارس بشكل غير طبيعي، أنا كلمت معلمة ابنتي في التوزيعات قلت لها لاتحطي لها شيء، انتبهوا”.

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