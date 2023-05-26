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قبل شراء المنتجات.. هذه خطوات التفريق بين الأصلي والمزيف

قبل شراء المنتجات.. هذه خطوات التفريق بين الأصلي والمزيف

قبل شراء المنتجات.. هذه خطوات التفريق بين الأصلي والمزيف
٠٧:٤٩:٣٥ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد البطاقة الغذائية الدليل الذي يوفر معلومات عن العناصر الغذائية التي يحتويها الطعام لمنتج معين.

وشرط أساسي للمنتج الجيد أن تكون هذه البطاقة مطبوعة في مكان واضح على المنتج من الخارج.

من جهتها، كشفت وزارة الصحة عن خطوات مبسطة تمكن المستهلك من تقييم أي منتج قبل الشراء.

ونصحت بضرورة قراءة الحصة اليومية والتي تكون بالأكواب أو بالحبات أو بالقطعة، ومحسوبة بالجرامات أو بالمل.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الانتباه لنسبة القيمة الغذائية اليومية، التي تحدد نسبة احتواء هذا المنتج من العناصر الغذائية في الحصة الواحدة.

السعرات الحرارية

وأضافت: تأكد من السعرات الحرارية في الحصة الواحدة، ويجب أن تكون كالتالي:

40 سعرة حرارية، منخفضة.
100 سعرة حرارية، متوسطة.
400 سعرة حرارية أو أكثر، مرتفعة.

عناصر خطرة

وقالت الوزارة إن بعض العناصر تعتبر خطرة ويجب الابتعاد عنها كونها تسبب العديد من الأمراض المزمنة، ويجب الحد منها، وتشمل:

الدهون الكلية – الدهون المشبعة – الدهون المتحولة – الكوليسترول – الصوديوم.

وأوضحت ضرورة الحرص على تناول كميات كافية من هذه العناصر الغذائية لتحسين الصحة:

وهي “الألياف الغذائية – فيتامين أ – فيتامين ج – الحديد – الكالسيوم”.

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الكلمات الدلالية:
البطاقة الغذائية السعودية الصحة المملكة وزارة الصحة

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