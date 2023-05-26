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أمطار وسيول وشلالات.. ماذا يحدث في مخواة تهامة بالباحة؟

أمطار وسيول وشلالات.. ماذا يحدث في مخواة تهامة بالباحة؟

أمطار وسيول وشلالات.. ماذا يحدث في مخواة تهامة بالباحة؟
٠٦:٤١:٥٠ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للتقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر، تساقطت اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار مع جريان السيول على محافظات منطقة الباحة جنوب المملكة.

أمطار غزيرة على الباحة وجازان ونجران

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وتدفقت الشلالات نتيجة هطول أمطار غزيرة على محافظات منطقة الباحة.

عواصف وأمطار على الباحة حتى الـ 10 مساءً

وحذر الدفاع المدني، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة،

تشمل محافظات” الباحة والعقيق القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”، وتستمر حتى الساعة 10 من مساء اليوم.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة،

مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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;الأرصاد” يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض ومكة و11 منطقة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على 13 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول وبرد على هذه المناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

أمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية 

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

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