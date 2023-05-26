العالم في أسبوع.. الرواق السعودي ورائدا الفضاء وسوق الصواريخ وإعادة تقييم نظام الفصول الثلاثة
تواصل – فريق التحرير:
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً – محليًا
إطلاق تسمية “الرواق السعودي” على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجدالنبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.
“الوزراء”: الموافقة على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
لهذا السبب.. استمرار إغلاق سوق الصواريخ بجدة لأجل غير مسمى
استمر إغلاق مجمع أسواق الصواريخ في جدة، وذلك في أعقاب نشوب حريق به للمرة الثانية في غضون 10 أيام.
“نزاهة”: التحقيق مع 211 متهمًا وإيقاف 84 في قضايا رشوة وتزوير وغسل أموال
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية فإنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية.
“التعليم” تجري إعادة تقييم للفصول الدراسية “الثلاثة”
أفادت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم تسعى إلى تنفيذ مشروع تقييمي تتبعي مرحلي لتقييم تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في منظومة التعليم العام.
أول رسالة لرائدي الفضاء السعوديَيْن بعد مغادرتهما الأرض
وجه رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني رسالة مصورة، بعد ساعات معدودات من مغادرتهما الأرض نحو الفضاء في مهمة علمية لإجراء تجارب بحثية علمية تخدم البشرية.
توضيح عاجل من “الحج والعمرة” بخصوص موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة (فيديو)
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الرابع من شهر يونيو القادم هو آخر موعدٍ لقدوم حاملي تأشيرات العمرة إلى مكة المكرمة.
الصندوق العقاري: إيداع 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2023
أعلن صندوق التنمية العقارية، يوم الأربعاء، عن إيداع أكثر من 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية و”الصندوق” لشهر مايو 2023.
ارتكب جريمة الخيانة بحق الوطن.. تنفيذ حكم الشرع على مواطن بالمنطقة الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 67 لشهر يونيو
أعلن برنامج حساب المواطن، يوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 67 الخاصة بشهر يونيو لهذا العام 2023.
المملكة.. إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين بالعالم
أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر عن إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين بالعالم باستثمارات تصل إلى 8.4 مليار دولار.
تفاصيل جديدة حول وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقًا بأمريكا
سادت أجواء من الحزن بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، في أعقاب وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقًا بولاية كانساس الأمريكية.
أمير الرياض يدشن مشروعات تعليمية بقيمة 120 مليون ريال (فيديو)
دشِّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الخميس، عددًا من المشاريع التعليمية.
لمواجهة السرطان.. بروفيسور سعودي يحصل على براءة اختراع “فريدة من نوعها”
حصل عضو هيئة التدريس في جامعة ولاية ميشغيان الدكتور السعودي ياسر الضامن، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي.
وذلك نظير ابتكار يحفز عمل الخلايا المناعية داخل الكتل السرطانية ويزيد من فعالية اللقاحات.
ثانيًا – دوليًا
مصر تمنع مواطنيها من السفر إلى جدة والمدينة.. تعرف على السبب
أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر، بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة/ المدينة.
حارق القرآن الكريم في روسيا: أشعر بذنب شديد وأعتذر لجميع مسلمي العالم
“أشعر بذنب شديد وأطلب الصفح من جميع مسلمي العالم”، هكذا قال نيكيتا جورافيل حارق القرآن الكريم في مدينة فولغوغراد الروسية عشية مثوله أمام المحكمة.
استقالة “شمخاني” من مجلس الأمن القومي ومرسوم رئاسي بتعيين قيادات جديدة.. ماذا يحدث في إيران؟
شهدت إيران، الاثنين الماضي تطورات مفاجئة، بعد أن أعلن علي شمخاني، الحليف القديم للمرشد الأعلى الإيراني، استقالته من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.
بعد باخموت.. بدء الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية
كشف ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، أن الهجوم المضاد ضد القوات الروسية بدأ منذ عدة أيام ومستمر.