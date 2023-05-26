تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – محليًا

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجدالنبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة بإطلاق تسمية (الرواق السعودي) على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

استمر إغلاق مجمع أسواق الصواريخ في جدة، وذلك في أعقاب نشوب حريق به للمرة الثانية في غضون 10 أيام.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية فإنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية.

أفادت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم تسعى إلى تنفيذ مشروع تقييمي تتبعي مرحلي لتقييم تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في منظومة التعليم العام.

وجه رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني رسالة مصورة، بعد ساعات معدودات من مغادرتهما الأرض نحو الفضاء في مهمة علمية لإجراء تجارب بحثية علمية تخدم البشرية.

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الرابع من شهر يونيو القادم هو آخر موعدٍ لقدوم حاملي تأشيرات العمرة إلى مكة المكرمة.

أعلن صندوق التنمية العقارية، يوم الأربعاء، عن إيداع أكثر من 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية و”الصندوق” لشهر مايو 2023.

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

أعلن برنامج حساب المواطن، يوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 67 الخاصة بشهر يونيو لهذا العام 2023.

أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر⁩ عن إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج ⁧الهيدروجين⁩ بالعالم باستثمارات تصل إلى 8.4 مليار دولار.

سادت أجواء من الحزن بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، في أعقاب وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقًا بولاية كانساس الأمريكية.

دشِّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الخميس، عددًا من المشاريع التعليمية.

حصل عضو هيئة التدريس في جامعة ولاية ميشغيان الدكتور السعودي ياسر الضامن، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي.

وذلك نظير ابتكار يحفز عمل الخلايا المناعية داخل الكتل السرطانية ويزيد من فعالية اللقاحات.

ثانيًا – دوليًا

أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر، بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة/ المدينة.

“أشعر بذنب شديد وأطلب الصفح من جميع مسلمي العالم”، هكذا قال نيكيتا جورافيل حارق القرآن الكريم في مدينة فولغوغراد الروسية عشية مثوله أمام المحكمة.

شهدت إيران، الاثنين الماضي تطورات مفاجئة، بعد أن أعلن علي شمخاني، الحليف القديم للمرشد الأعلى الإيراني، استقالته من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.

كشف ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، أن الهجوم المضاد ضد القوات الروسية بدأ منذ عدة أيام ومستمر.