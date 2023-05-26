بيان سعودي أمريكي: تَحسُّن في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار بالسودان

تواصل – فريق التحرير:

صدر عن المملكة والولايات المتحدة، بيان فيما يلي نصه:

تشير المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهما كميسّرين، إلى التحسن الملحوظ في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان يوم 25 مايو.

تحسن الوضع في الخرطوم منذ 24 مايو

وبغض النظر عن رصد استخدام طائرات عسكرية وإطلاق نار متقطع في الخرطوم، فقد تحسن الوضع في الخرطوم منذ 24 مايو، عندما اكتشفت آلية مراقبة وقف إطلاق النار انتهاكات جسيمة للاتفاقية.

وشمل ذلك الاستخدام المرصود للمدفعية والطائرات العسكرية والطائرات المسيرة، وتقارير موثوقة عن غارات جوية، واستمرار القتال في قلب منطقة الخرطوم الصناعية، والاشتباكات في زالنجي في ولاية وسط دارفور.

تجدُّد القتال يعرّض المدنيين

وتواصل الميسّرون مع الطرفين عقب الانتهاكات الجسيمة في 24 مايو، حيث سلطوا الضوء على أن تجدُّد القتال قد عرّض المدنيين للخطر، وأعاق المساعدات الإنسانية، وأعاق استعادة الخدمات الأساسية، مما قوض الأهداف الرئيسة لوقف إطلاق النار في يوم 25 مايو،

وحذر الميسّرون للاتفاقية الطرفين من مزيد من الانتهاكات وناشدوهم باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار، وهو ما طبقه الطرفان بالفعل.

إيصال الإمدادات الطبية

وقامت الجهات الإنسانية اليوم بإيصال الإمدادات الطبية المطلوبة بشكلٍ عاجل إلى عدة مواقع في السودان.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت فرق الصيانة من إجراء إصلاحات لبدء استعادة خدمات الاتصالات في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان.

المضي قدمًا في التقدم الإيجابي

وحث الميسّرون للاتفاقية الطرفين على المضي قدمًا في التقدم الإيجابي الذي تم إحرازه اليوم والتمسك بالتزاماتهم لما تبقى من اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد.

ويجب على الطرفين وضع احتياجات الشعب السوداني في المقام الأول والالتزام بالشروط التي اتفقا عليها قبل عدة أيام.

وتناشد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين بالتقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.