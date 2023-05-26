عاجل .. “التعليم” تجري إعادة تقييم للفصول الدراسية “الثلاثة”

تواصل – فريق التحرير:

أفادت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم تسعى إلى تنفيذ مشروع تقييمي تتبعي مرحلي لتقييم تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في منظومة التعليم العام.

وأوضحت الوزارة خاطبت الإدارات العامة للتعليم وإدارات التعليم في المحافظات من أجل الاستماع وإجراء المقابلات مع أصحاب العلاقة من مديري التعليم فيها والمساعدين ومديري المكاتب ومساعديهم.

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السلبيات والإيجابيات

وذكرت أن ذلك يأتي من أجل أن تقوم وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ببناء مصفوفة السلبيات والإيجابيات والمخاطر والتحديات للنظام الثلثي، وقياس الأثر التعليمي والاقتصادي والاجتماعي من تنفيذ نظام الفصول الدراسية الثلاثة وتقييمها خلال العامين الدراسيين 1443 و1444 هـ.

وكانت وزارة التعليم أصدرت قرارًا بتحويل الفصول الدراسية من اثنين إلى ثلاثة، وذلك خلال العام الدراسي 1444هـ.

وتتراوح أيام العام الدراسي في نظام الفصلين من 179 يومًا و180 يومًا دراسة فعلية، أما في نظام الثلاثة 3 فصول الدراسية، فتصل إلى حوالي 184 أو 185 يومًا أيضًا دراسة فعلية.

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مطالب سابقة

وفي العام الماضي، طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني..

بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.

كما طالب المجلس الوزارة بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بما يؤدي إلى توصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.

في حين تحفظت وزارة التعليم ولم تصدر أي تعقيب حتى الآن على مطالبات الشورى.