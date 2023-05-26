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بهذه المناطق.. تحذير عاجل من “الدفاع المدني” من عواصف وأمطار حتى الـ10 مساءً
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بهذه المناطق.. تحذير عاجل من “الدفاع المدني” من عواصف وأمطار حتى الـ10 مساءً

بهذه المناطق.. تحذير عاجل من “الدفاع المدني” من عواصف وأمطار حتى الـ10 مساءً

بهذه المناطق.. تحذير عاجل من “الدفاع المدني” من عواصف وأمطار حتى الـ10 مساءً
٠٦:١٥:٣٠ م، الجمعة، ٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق جنوب المملكة حتى المساء.

تحذير من أمطار غزيرة على الباحة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة.

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عواصف وأمطار على جازان حتى الـ 10 مساءً

وأضافت أن الحالة تشمل محافظات “الباحة والعقيق القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”، وتستمر حتى الساعة 10 من مساء اليوم.

وحذرت من حالة مطرية مصحوبة بعواصف ترابية على منطقة جازان حتى الساعة 10 مساءً، تشمل محافظات، ” الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب”.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

على الجميع ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات.

أمطار غزيرة على الرياض ومكة و11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

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