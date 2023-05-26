شاهد: رائد الفضاء “القرني” يزف بشرى بشأن “الاستمطار الصناعي” بالمملكة

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ظهر رائد الفضاء علي القرني من محطة الفضاء الدولية وهو يمسك بصندوق أخضر (الخاص بالاستمطار الصناعي) والذي تم تجهيزه بأيدي وطنية.

وأوضح “القرني” أنه سيتم تركيب الصندوق في وحدة النانو وهي وحدة تمكن العلماء في الأرض من التحكم بالصندوق، موضحًا أن هذه التجربة تسهم في زيادة الاستمطار الصناعي بأكثر من 50%.

صور سابقة لرائد الفضاء

وفي وقت سابق، أظهرت صورة حديثة نشرها رائد الفضاء علي القرني، من داخل محطة الفضاء الدولية، تواجده وفي خلفه كوكب الأرض.

الصورة نشرها “القرني” بنفسه وعلق عليها قائلاً: “كيف يومكم في الأرض؟”.

وأجرى رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني اتصالاً لاسلكيًا مع مجموعة من الطلاب باستخدام ترددات هواة الراديو، بهدف المشاركة في توعية الطلاب بالمعارف العلمية وتغذية فضولهم نحو الفضاء. وكانت الهيئة السعودية للفضاء نشرت في حسابها عبر موقع “تويتر”، لقطات مباشرة من المركبة التي تحمل رائدي الفضاء خلال المرحلة الثامنة من مراحل الإطلاق، استعدادًا للالتحام بمحطة الفضاء الدولية. وكشفت الهيئة في وقت سابق عن أهم الخطوات لرائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، اللذين غادرا إلى الفضاء في مهمة علمية لإجراء تجارب بحثية علمية تخدم البشرية.

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