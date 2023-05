شاهد: رائد الفضاء “القرني” يزف بشرى بشأن “الاستمطار الصناعي” بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

ظهر رائد الفضاء علي القرني من محطة الفضاء الدولية وهو يمسك بصندوق أخضر (الخاص بالاستمطار الصناعي) والذي تم تجهيزه بأيدي وطنية.

وأوضح “القرني” أنه سيتم تركيب الصندوق في وحدة النانو وهي وحدة تمكن العلماء في الأرض من التحكم بالصندوق، موضحًا أن هذه التجربة تسهم في زيادة الاستمطار الصناعي بأكثر من 50%.

وفي وقت سابق، أظهرت صورة حديثة نشرها رائد الفضاء علي القرني، من داخل محطة الفضاء الدولية، تواجده وفي خلفه كوكب الأرض.

الصورة نشرها “القرني” بنفسه وعلق عليها قائلاً: “كيف يومكم في الأرض؟”.

راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ باذن الله 🍃#نحو_الفضاء

The cloude seeding will help us to raise the artificial raining rate by 50%#KSA2Space pic.twitter.com/l5jQos2ViW

— Ali Alqarni (@AstroAli11) May 26, 2023